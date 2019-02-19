2019-02-19T12:37:48+03:00
Общество

Карантин в школах Урая продлён по 22 февраля

Горожане продолжают болеть
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта админситрации города УрайФото с сайта админситрации города Урай
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Жители города Урай продолжают болеть. Карантин в учреждениях образования Урая продлен по 22 февраля включительно.

«Санитарно-противоэпидемиологическая комиссия, проанализировав ситуацию по заболеваемости в Урае, приняла решение о продлении карантинных мероприятий. Порог заболеваемости, по-прежнему, остается превышен. Карантин в Урае продлен до 22 февраля (включительно)» - говорится в сообщении на сайте администрации города.

По-прежнему, приостановлены занятия во всех школах города, урайском политехническом колледже, в учреждениях спорта и дополнительного образования.

Сохраняется запрет на проведение массовых спортивных, культурных, зрелищных мероприятий в закрытых помещениях.

По данным Роспотребнадзора Югры, с 11 февраля по 17 февраля заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Югре составила 95,03 на 10 тыс., что на 10,0% выше недельного эпидемического порога.

Превышения среднеокружной заболеваемости отмечается в 8 муниципальных образованиях: Белоярский, Кондинский, Берёзовский районы, города Нефтеюганск , Урай, Нижневартовск и Покачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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