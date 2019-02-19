Жителя города Советский судят за автомобиль с «историей»

СЕГОДНЯ 12:27 2019-02-19T12:27:29+03:00

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Попытки восстановить номера кузова автомобиля оказались затратными. Мужчина пошёл другим путём и стал фигурантом уголовного дела.

Накануне жителю города Советский предъявлено обвинение местному жителю за подделку номера кузова автомобиля.

Как сообщает полиция Советского района, в сентябре 2018 года 31-летний житель города Советский срезал таблички с маркировочными обозначениями, которые были нанесены заводом изготовителем с купленного у знакомого авто. Договор купли-продажи приятели не заключали. Кроме свидетельства о регистрации, на автомобиль не было никаких документов. Не смотря на это, югорчанин стал пользоваться автомашиной, пока в очередной раз не попался в поле зрения дорожных полицейских.

Мужчине показалось, что восстановить паспорт авто будет делом сложным и дорогим. Для начала он нашел первого владельца авто, который проживал в другом регионе и попросил его помочь восстановить ПТС. В ответ мужчина озвучил сумму за оказание услуги, а также предупредил, что автомобиль нужно временно перегнать по месту его проживания. Молодого человека это не устроило, и он решил пойти другим путем.

Югорчанин нашел объявление о продаже кузова от автомашины аналогичной марки с полным комплектом документов и государственными регистрационными знаками. Купив кузов, вырезал маркируемую панель, после чего установил на свой автомобиль. Также переустановил идентификационные таблички. Следы своих манипуляций тщательно скрыл, вплоть до покраски кузова автомобиля, цвет которого соответствовал новым документам.

В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение за подделку и уничтожение идентификационного номера транспортного средства. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.

ИСТОЧНИК KP.RU