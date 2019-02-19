2019-02-19T12:01:40+03:00
Общество

В Югре будет усилена профилактика ВИЧ в трудовых коллективах

Большая часть заболевших старше 30 лет
Алена Кульмухаметова
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Главный врач центра профилактики и борьбы со СПИД в Югре Андрей Петровец озвучил шокирующие цифры: более 70% ВИЧ-инфицированных – старше 30 лет.

В этой связи Андрей Петровец отметил актуальность имеют профилактическая работа и проведение тестирования в трудовых коллективах.

- Важно эту работу сделать системной, – подчеркнул он. – Необходимо, чтобы сотрудники предприятий и организаций были не только информированы о рисках, но и пересмотрели свое отношение к проблеме, сформировали соответствующие убеждения, а главное – изменили свое поведение.

Рабочая группа подготовит предложения в проект трехстороннего соглашения между органами госвласти Югры, объединением работодателей автономного округа и региональным объединением организаций профсоюзов на 2020-2022 годы в части реализации сторонами мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции на рабочих местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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