Жителя Мегиона отправили на 10 месяцев в колонию за пьяную езду

СЕГОДНЯ 11:55 2019-02-19T11:55:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 27-летнего жителя города Мегиона. Мужчина признан виновным в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления.

Известно, что ранее горе-водитель уже привлекался к уголовной ответственности за нетрезвое вождение и был лишен судом права управления транспортными средствами. Однако в декабре 2018 года он вновь сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, но был остановлен сотрудниками ДПС.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 10 месяцев с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок три года, с отбыванием в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU