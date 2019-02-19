В Сургутском районе полицейские изъяли 100 литров странного алкоголя

СЕГОДНЯ 11:50 2019-02-19T11:50:30+03:00

Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

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Алкоголь в одном из магазинов посёлка Солнечный Сургутского района отпускался без акцизных марок. Нарушение выявили сотрудники полиции во время рейда.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в магазине на улице Космонавтов, стражами порядка выявлен факт реализации алкогольной продукции без акцизной марки. Изъято более 100 литров алкоголя.

В отношении владельца торговой точки составлен административный протокол по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами». Предпринимателю грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей.

Также за нарушение реализации алкогольной продукции в поселке Федоровский индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по статье «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена». Максимальное наказание по данной статье – штраф до 40 тысяч рублей.

В ходе рейда стражи порядка зафиксировали факт продажи алкогольной продукции после 20.00 часов. Изъято более 100 бутылок спиртного.

ИСТОЧНИК KP.RU