В Сургутском районе полицейские изъяли 100 литров странного алкоголя
Алкоголь в одном из магазинов посёлка Солнечный Сургутского района отпускался без акцизных марок. Нарушение выявили сотрудники полиции во время рейда.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, в магазине на улице Космонавтов, стражами порядка выявлен факт реализации алкогольной продукции без акцизной марки. Изъято более 100 литров алкоголя.
В отношении владельца торговой точки составлен административный протокол по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами». Предпринимателю грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей.
Также за нарушение реализации алкогольной продукции в поселке Федоровский индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по статье «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена». Максимальное наказание по данной статье – штраф до 40 тысяч рублей.
В ходе рейда стражи порядка зафиксировали факт продажи алкогольной продукции после 20.00 часов. Изъято более 100 бутылок спиртного.
ИСТОЧНИК KP.RU