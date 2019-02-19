2019-02-19T11:44:37+03:00
Происшествия

Следователи начали проверку по факту гибели женщины при пожаре в Ханты-Мансийске

Тело обнаружено в сгоревшем балке
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгреФото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
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Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом следственного комитета Югры проводится проверка по факту обнаружения обгоревшего тела человека в Ханты-Мансийске.

Пожар случился в ночь на 19 февраля на территории жилого дома № 53 по улице Кирова в Ханты-Мансийске. В ходе его тушения в помещении одного из жилых вагончиков обнаружено обгоревшее тело человека.

«Сообщение о пожаре поступило достаточно поздно. Огонь успел распространиться на все строения. Обстановка осложнялась сильным задымлением. Горел газ, который выходил из газопровода, подходящего к дому. В помещениях раздавались хлопки –от высокой температуры взрывались газовые баллоны. Существовала угроза распространения огня на соседние участки.

Для того, чтобы максимально предотвратить распространение пожара и обезопасить жизнь людей, огнеборцы эвакуировали из помещений 4 газовых баллона» - говорится в сообщении МЧС по ХМАО-Югре.

По данному факту следователями проводится проверка.

В настоящее время следователи совместно с сотрудниками отдела криминалистики следственного управления осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев пожара, проводят иные мероприятия. С целью установления причины пожара будет проведена пожарно-техническая экспертиза.

В качестве одной из рассматриваемых следователями версий возникновения пожара является воспламенение баллонного газа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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