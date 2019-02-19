Следователи начали проверку по факту гибели женщины при пожаре в Ханты-Мансийске
Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом следственного комитета Югры проводится проверка по факту обнаружения обгоревшего тела человека в Ханты-Мансийске.
Пожар случился в ночь на 19 февраля на территории жилого дома № 53 по улице Кирова в Ханты-Мансийске. В ходе его тушения в помещении одного из жилых вагончиков обнаружено обгоревшее тело человека.
«Сообщение о пожаре поступило достаточно поздно. Огонь успел распространиться на все строения. Обстановка осложнялась сильным задымлением. Горел газ, который выходил из газопровода, подходящего к дому. В помещениях раздавались хлопки –от высокой температуры взрывались газовые баллоны. Существовала угроза распространения огня на соседние участки.
Для того, чтобы максимально предотвратить распространение пожара и обезопасить жизнь людей, огнеборцы эвакуировали из помещений 4 газовых баллона» - говорится в сообщении МЧС по ХМАО-Югре.
По данному факту следователями проводится проверка.
В настоящее время следователи совместно с сотрудниками отдела криминалистики следственного управления осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев пожара, проводят иные мероприятия. С целью установления причины пожара будет проведена пожарно-техническая экспертиза.
В качестве одной из рассматриваемых следователями версий возникновения пожара является воспламенение баллонного газа.
ИСТОЧНИК KP.RU