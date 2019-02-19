2019-02-19T11:30:30+03:00
Общество

Югра вошла в ТОП-10 России по уровню жизни

В регионе выстроена система мер государственной поддержки
Алена Кульмухаметова
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Эксперты РИА «Рейтинг» составили рейтинг регионов с самым высоким уровнем качества жизни в России.

Югра вошла в топ-10 лидеров страны по качеству жизни, – подчеркнула губернатор округа Наталья Комарова. – Аналитики учитывали показатели, в числе которых – развитость инфраструктуры, социальной сферы, развитие экономики.

Губернатор подчеркнула, что деловой климат в регионе является одним из конкурентных преимуществ, его устойчивость – залог достижения целей социально-экономического развития.

Представитель Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов в Югре Петр Суворов сообщил, что в регионе выстроена система мер государственной поддержки, ключевым звеном которой является внедрение стандарта развития конкуренции. Все семь составляющих этого стандарта уже внедрены в автономном округе.

Он добавил, что в рамках такого взаимодействия пять проектов в 2018 году получили льготное финансирование на сумму свыше 1,3 миллиарда рублей.

- Говоря о промышленной инфраструктуре, необходимо отметить открытие индустриального парка в Нижневартовске. В январе 2019 года аттестацию прошел индустриальный парк «Югра». Оба они – в числе отобранных министерством экономического развития России, получили поддержку и одобрение. Их финансирование будет вестись как со стороны автономного округа, так и Российской Федерации. Уже в текущем году на каждый из проектов будет выделено по 250 миллионов рублей, – сообщил Роман Генкель.

- По итогам 2018 года было создано 676 рабочих мест в проектах, реализуемых с участием фонда развития Югры. Суммарно в семилетнем периоде их количество превысит 3250 мест. В части привлеченных инвестиций вместо запланированных 1,5 миллиарда рублей было привлечено около 6,2 миллиарда. Еще около 1,5 миллиарда рублей налогов поступило в бюджет автономного округа, – резюмировал чиновник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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