В Югре за чемпионский титул сразятся бильярдисты из 25 стран мира

СЕГОДНЯ 11:10 2019-02-19T11:10:04+03:00

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Ханты-Мансийск встречает участников бильярдного спорта. Уже на следующей неделе в окружной столице Югры стартует Чемпионат мира по бильярдному спорту в дисциплине «Комбинированная пирамида».

По информации «ЮграМегаСпорт», в Ханты-Мансийск чартерным рейсом приедут представители 25 стран мира.

Ожидается, что в составе российской сборной выступят и бильярдисты с югорской пропиской. Честь региона на Чемпионате мира будут защищать хантымансиец Петр Данилов, а также сургутяне Наталья Корнева, Иван Куракин, Александр Муравьев, Алина Зябирова и Екатерина Варельджанова.

Церемония открытия турнира состоится 26 февраля в 19:00 в органном зале КТЦ «Югра-Классик». Сами игры пройдут с 26 февраля по 02 марта в Центре развития теннисного спорта. Начало в 10:30. Для зрителей вход на соревнования свободны.

ИСТОЧНИК KP.RU