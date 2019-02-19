В Югре за чемпионский титул сразятся бильярдисты из 25 стран мира
Ханты-Мансийск встречает участников бильярдного спорта. Уже на следующей неделе в окружной столице Югры стартует Чемпионат мира по бильярдному спорту в дисциплине «Комбинированная пирамида».
По информации «ЮграМегаСпорт», в Ханты-Мансийск чартерным рейсом приедут представители 25 стран мира.
Ожидается, что в составе российской сборной выступят и бильярдисты с югорской пропиской. Честь региона на Чемпионате мира будут защищать хантымансиец Петр Данилов, а также сургутяне Наталья Корнева, Иван Куракин, Александр Муравьев, Алина Зябирова и Екатерина Варельджанова.
Церемония открытия турнира состоится 26 февраля в 19:00 в органном зале КТЦ «Югра-Классик». Сами игры пройдут с 26 февраля по 02 марта в Центре развития теннисного спорта. Начало в 10:30. Для зрителей вход на соревнования свободны.
ИСТОЧНИК KP.RU