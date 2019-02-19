Сургутянина судят за угрозу убийством судмедэксперта

СЕГОДНЯ 10:59 2019-02-19T10:59:04+03:00

Мужчине грозит два года колонии

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Громкие и неприемлемые фразы бросал житель Сургута прямо на заседании в суде. Мужчина угрожал убить судмедэксперта.

Накануне прокуратура Сургута утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется угрозе убийством, причинением вреда здоровью, совершенное в отношении эксперта, в связи с рассмотрением дела в суде.

Угрозы 48-летний житель Сургута выкрикивал в октябре 2018 года, находясь в здании Сургутского городского суда. Мужчина обещал убить эксперта, вызванного в судебное заседание для дачи показаний по уголовному делу, рассматриваемому в суде в отношении сына обвиняемого.

За совершение указанного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Уголовное дело направлено в Сургутский городской суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU