Сургутянина судят за угрозу убийством судмедэксперта
Громкие и неприемлемые фразы бросал житель Сургута прямо на заседании в суде. Мужчина угрожал убить судмедэксперта.
Накануне прокуратура Сургута утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется угрозе убийством, причинением вреда здоровью, совершенное в отношении эксперта, в связи с рассмотрением дела в суде.
Угрозы 48-летний житель Сургута выкрикивал в октябре 2018 года, находясь в здании Сургутского городского суда. Мужчина обещал убить эксперта, вызванного в судебное заседание для дачи показаний по уголовному делу, рассматриваемому в суде в отношении сына обвиняемого.
За совершение указанного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
Уголовное дело направлено в Сургутский городской суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU