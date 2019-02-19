В Нижневартовске вывезут весь снег с главных улиц

СЕГОДНЯ 10:40 2019-02-19T10:42:42+03:00

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Дорожные службы Нижневартовска 19 февраля продолжили работу по уборке улично-дорожной сети города от снега. 21 февраля с 8 часов эти мероприятия будут производиться по проспекту Победы (в створе улиц Мира и Ленина).

Владельцев автомобилей просят убрать и не парковать транспорт на указанной территории, а также обращать внимание на временно установленные дорожные знаки.

Отметим, что не всегда вартовчане прислушиваются к дорожникам. Зачастую брошенный автотранспорт нерадивых хозяев мешает проезду спецтехники.

Отметим, что в Нижневартовске уборка снега ведется в ежедневном режиме. На улично-дорожной сети и в микрорайонах работает спецтехника СУ-909, управляющих и частных компаний.

С начала февраля очисткой города от осадков занимались более трех тысяч машин. Всего за первую половину месяца на снежный полигон вывезено порядка 65 тысяч кубометров снега.

Между тем, не все вартовчане довольны работой коммунальных и дорожных служб города. Сегодня, 19 февраля в паблике «Привет, сей час Нижневартовск» в соцсети ВКонтакте появился пост с видео и комментарием:

«Вот так чистят у нас снег. Вместо того, чтобы вывозить, они его просто подальше закидывают. Потом этот весь снег растает и потечёт на дорогу, из-за этого и портится асфальт. Итог: на вывозе снега экономят, тем самым портят асфальт, чтобы его потом ремонтировать» - пишет аноним.

Отметим, что анонимного режиссёра не поддержали горожане:

«А вы сертифицированный специалист в деле уборки снега? И зачем вы вообще припарковались на пути движения спецтехники и мешаете ей выполнять свою работу?» - задаёт резонный вопрос вартовчанин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/692701" frameborder="0"></iframe> Чистка улиц от снега в Нижневартовске.

ИСТОЧНИК KP.RU