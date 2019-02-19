2019-02-19T10:00:31+03:00
Происшествия

По четыре года колонии получили жители Ханты-Мансийска за наркотики

«Синтетику» они купили через Сеть
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыФото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Покупка в Интернете вышла боком для двух жителей окружной столицы Югры. Мужчины получили реальные сроки за наркотики.

Накануне Ханты-Мансийский районный суд признал виновными двух жителей Ханты-Мансийска в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере.

В апреле 2018 года через интернет-сайт мужчины приобрели синтетические наркотики в крупном размере для собственного употребления, которые хранили при себе.

Их противоправная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Суд назначил виновным наказание в виде 4 лет 3 месяцев и 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего и строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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