2019-02-19T09:54:56+03:00
Общество

Спасатели Югры до сих пор ищут пропавшую в лесу минувшей осенью женщину

Очередной рейд результата не дал
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта cogitoplanet.comФото с сайта cogitoplanet.com
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Ни тела, ни вестей нет от женщины, которая пропала в октябре минувшего года в лесах Югры. Поиски ведутся до сих пор.

Накануне, поисковая группа «Центроспас-Югории» выезжала на 10 км автодороги от города Югорск в сторону посёлка Агириш Советского района на поиски женщины. Повторные поисковые мероприятия, направленные на обнаружение 52-летней югорчанки, либо останков ее трупа, состоялись в Кондинском районе.

Известно, что женщина 7 октября 2018 года уехала в лес, расположенный на газопроводе «Игрим-Серов» и до настоящего времени ее местонахождение не установлено. Прибыв к месту вызова, спасатели совместно с сотрудниками полиции обследовали 120 км лесных дорог вдоль газопровода «Игрим – Серов». Поиски результатов не дали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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