Ханты-Мансийск готов к проведению Международных мероприятий

СЕГОДНЯ 09:24 2019-02-19T09:24:35+03:00

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Службами Ханты-Мансийска проверяются небрежно брошенные автомобили, жилой сектор, расположенный вблизи проведения международных мероприятий, работа камер видеонаблюдения.

Подобные меры предосторожности позволят обеспечить порядок и безопасность в дни проведения крупных мероприятий: форума «Нефтяная столица», Международного кинофестиваля «Дух огня», Югорского промышленного форума и VII Международного лыжного марафона «Ugra SKI/FIS по программе Russialoppet».

- Традиционно мы собираемся в преддверии крупных мероприятий. Совсем скоро открывается фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня», следом стартует международный лыжный марафон. Обеспечить безопасность людей - наша первоочередная задача. Важно, чтобы все службы работали как единый механизм - комплексно, без сбоев», – отметил глава города Максим Ряшин на встрече с антитеррористической комиссией.

В настоящее время ГИБДД проверяет маршруты передвижения участников мероприятий на предмет наличия брошенного автотранспорта, будут приняты меры по его эвакуации.

Также по поручению главы города будет проведена комплексная проверка гаражных кооперативов с участием полиции, Роспотребнадзора и МЧС. - Необходимо проверить соблюдение миграционного законодательства и безопасности на территориях, где располагаются гаражи, - нацелил коллег Максим Ряшин,

Напомним, ближайшее мероприятие - Международный кинофорум «Дух огня» пройдет в столице Югры с 1 по 4 марта. Для проведения мероприятий задействованы три площадки: КТЦ «Югра-Классик», Центр искусств для одаренных детей Севера и автономное учреждение «Югорский кинопрокат».

ИСТОЧНИК KP.RU