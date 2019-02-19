2019-02-19T09:12:08+03:00
Происшествия

В Ханты-Мансийске при пожаре в балках погибла женщина

Пламя охватило несколько строений
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта МЧС по ХМАО-ЮгреФото с сайта МЧС по ХМАО-Югре
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Огонь уничтожил жилой дом и три жилых балка в минувшую ночь на улице Кирова в Ханты-Мансийске.

Как сообщили в МЧС России по ХМАО-Югре, сообщение о пожаре поступило после полуночи, горел частный жилой дом и строения, расположенные на участке.

В течение пяти минут первые боевые расчеты прибыли на место вызова.

Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

Задымление было настолько сильным, что пожарным достаточно сложно было оценить обстановку сразу. Жильцы к моменту прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались.

- Сообщение о пожаре поступило достаточно поздно. Огонь успел распространиться на все строения. Прибыв на место, мы немедленно приступили к тушению пожара, - рассказывает руководитель тушения пожара Антон Бычков. – Обстановка осложнялась сильным задымлением. Горел газ, который выходил из газопровода, подходящего к дому. К тому же в помещениях раздавались хлопки – это от высокой температуры взрывались газовые баллоны. Существовала угроза распространения огня на соседние участки.

В одном из жилых балков была обнаружена погибшая женщина.

На устранение открытого горения спасателям понадобилось более трёх часов.. В ликвидации пожара были задействованы 28 человек и 6 единиц техники.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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