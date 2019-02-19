В Мегионе гость похитил из кошелька женщины 10 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:01 2019-02-19T09:01:05+03:00

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Простить кражу денег 20-летнего парню жительница Мегиона не пожелала и обратилась с заявлением в полицию. Пропажу денег она обнаружила после ухода молодого человека.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, полицейскими Мегиона раскрыта кража денег. Известно, что подозреваемый, находясь в квартире пострадавшей, похитил из кошелька последней 10 000 рублей. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 57 преступлений, раскрыто 46, из них: 13 краж и 2 преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Кроме того, раскрыто 5 ранее зарегистрированных преступлений: попытка кражи, один случай причинения легкого вреда здоровью и 3 кражи. Арестовано 2 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU