В Мегионе гость похитил из кошелька женщины 10 тысяч рублей
Простить кражу денег 20-летнего парню жительница Мегиона не пожелала и обратилась с заявлением в полицию. Пропажу денег она обнаружила после ухода молодого человека.
Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, полицейскими Мегиона раскрыта кража денег. Известно, что подозреваемый, находясь в квартире пострадавшей, похитил из кошелька последней 10 000 рублей. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 57 преступлений, раскрыто 46, из них: 13 краж и 2 преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.
Кроме того, раскрыто 5 ранее зарегистрированных преступлений: попытка кражи, один случай причинения легкого вреда здоровью и 3 кражи. Арестовано 2 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU