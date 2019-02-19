Спасателям Югры пришлось вырезать пострадавших из искорёженных после ДТП автомобилей

СЕГОДНЯ 08:56 2019-02-19T08:56:48+03:00

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Дважды понадобилась помощь сотрудников «Центроспас-Югория» на трассах Югры 18 февраля.

Так, на 79 км автодороги «Сургут – Нижневартовск» в Сургутском райне, где столкнулись автомобиль «Ford Ranger» и грузовой автомобиль «Mercedes-Benz». В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель автомобиля «Ford». Пожарные, при помощи специального оборудования, вскрыли двери пикапа и деблокировали мужчину. Пострадавший госпитализирован в больницу Сургута. По последним данным он погиб.

В этот же день в Нефтеюгаснком районе на 17 км подъезда к с.п. Усть-Юган столкнулись автомобили «УАЗ» и «Урал». В результате аварии пострадал водитель «УАЗа». Спасатели разрезали корпус авто и деблокировали мужчину. Пострадавший госпитализирован в больницу Нефтеюганска.

ИСТОЧНИК KP.RU