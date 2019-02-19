2019-02-19T08:45:50+03:00
Происшествия

В Нягани пенсионерку выгоняют из служебного жилья в комнату с плесенью

Жить там невозможно
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреФото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Голые стены, отсутствие душа, плесень на стенах – такую комнату предложили бывшей санитарке больницы взамен давно обустроенного и обжитого служебного жилья. Новость вызвала общественный резонанс и заинтересовала следователей.

По информации следственного комитета Югры, ведомством организована проверка по опубликованной в СМИ информации о нарушении прав одной из жительниц города Нягани.

Известно, что женщина, проработавшая в городе Нягани более 30 лет, проживала в служебной комнате, предоставленной окружной больницей. В больнице женщина работала 9 лет. После выхода на пенсию ее попросили освободить комнату для проживания действующих сотрудников медучреждения, предложив для проживания комнату с голыми стенами, покрытыми плесенью, и отсутствием душевой.

В настоящее время проводится проверка по опубликованным в средствах массовой информации фактам, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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