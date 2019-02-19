В Кондинском районе на дно реки ушёл водовоз вместе с водителем
Лёд не выдержал грузовой автомобиль
Водовоз упал с моста в реку в Кондинском районе
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Трагедия случилась в ночь с 18 на 19 февраля в Кондинском районе на реке Малый Тетер – с моста упал грузовой автомобиль вместе с водителем.
Как сообщает пресс-служба «Центроспас-Югории», на место происшествия выехали спасатели. Выяснилось, что с моста в реку упал «ЗИЛ-130» водовоз.
ДТП случилось на внутрипромысловой дороге Восточный Толу. Прибыв к месту вызова, спасатели обнаружили тело 53-летнего мужчины в кабине грузовика. Погибшего извлекли из автомобиля и передали сотрудникам полиции.
Отметим, что в минувшие сутки на дорогах Югры произошло три ДТП, в которых погибли два человека и пострадали трое.
ИСТОЧНИК KP.RU