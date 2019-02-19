В Кондинском районе на дно реки ушёл водовоз вместе с водителем

СЕГОДНЯ 08:20 2019-02-19T08:23:53+03:00

Водовоз упал с моста в реку в Кондинском районе

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Трагедия случилась в ночь с 18 на 19 февраля в Кондинском районе на реке Малый Тетер – с моста упал грузовой автомобиль вместе с водителем.

Как сообщает пресс-служба «Центроспас-Югории», на место происшествия выехали спасатели. Выяснилось, что с моста в реку упал «ЗИЛ-130» водовоз.

ДТП случилось на внутрипромысловой дороге Восточный Толу. Прибыв к месту вызова, спасатели обнаружили тело 53-летнего мужчины в кабине грузовика. Погибшего извлекли из автомобиля и передали сотрудникам полиции.

Отметим, что в минувшие сутки на дорогах Югры произошло три ДТП, в которых погибли два человека и пострадали трое.

ИСТОЧНИК KP.RU