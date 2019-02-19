2019-02-19T07:59:49+03:00
Происшествия

Когалымчанка за желаемый кредит в полмиллиона отдала 44 тысячи рублей мошенникам

Женщина несколько раз переводила деньги
Алена Кульмухаметова
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Югорчане продолжают переводить крупные суммы денег мошенникам. На этот раз 44 тысяч рублей лишилась жительница Когалыма.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, 43-летняя когалымчанка рассказала полицейским, что на одном из сайтов сети Интернет она оставила заявку на получение кредита. Через несколько дней ей перезвонили мошенники и, представившись сотрудниками банка, сообщили, что ей одобрен кредит на сумму 500 тысяч рублей. Для получения денег, женщина должна была подтвердить свою платежеспособность, оплатить страховку кредита и доставку документов. Звонившие вынудили потерпевшую подойти к банкомату и перевести несколькими платежами на различные банковские счета более 44 тысяч рублей. После чего они еще несколько раз выходили на связь и говорили женщине, что ее документы и деньги скоро будут в Когалыме.

После того как злоумышленники предложили потерпевшей перевести еще 15 тысяч рублей, женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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