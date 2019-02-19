За минувшие сутки в Югре в 3 ДТП пострадали 3 человека. Есть погибший

СЕГОДНЯ 07:55 2019-02-19T07:55:35+03:00

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Смертельная авария произошла 18 февраля в Сургутском районе с участием большегруза и пикапа.

Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры, в 10:50 на 80 км автодороги «Сургут – Нижневартовск» в Сургутском районе столкнулись «Форд Ranger» и грузовик «Мерседес-Бенц».

В результате ДТП водитель автомобиля «Форд Ranger» скончался от полученных телесных повреждений, водитель автомобиля «Мерседес-Бенц» получил травмы.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб и 3 – получили травмы. Задержано 8 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования и 2 – за повторное управление с признаками опьянения. 14 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU