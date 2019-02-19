2019-02-19T07:40:05+03:00
Общество

В ХМАО на трассе «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» изменилась схема движения

Объезд организован через региональную дорогу «Иртыш»
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта "Уралуправдор"Фото с сайта "Уралуправдор"
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Автомобилистам Югры и гостям округа следует быть внимательнее. На 581 км трассы Р-404 «ТюменьТобольск – Ханты-Мансийск» в связи с капитальным ремонтом моста через реку Большой Салым изменилась схема движения.

Как сообщает «Уралуправдор», с 18 февраля на трассе организовано реверсивное движение со светофорным регулированием по рядом построенным объездной дороге и мосту. Габарит проезда временного моста составляет 3,5 метра, высота барьерного ограждения – 1,1 метра, что затрудняет передвижение крупногабаритного транспорта. В связи с этим ограничено движение для транспортных средств шириной более 3 метра. Объезд организован через региональную дорогу «Иртыш» Ханты-Мансийск – Горноправдинск.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, специалистам предстоит снять дорожное покрытие, демонтировать балки пролетного строения, разобрать опоры моста. Срок окончания работ: конец 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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