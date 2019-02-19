Погода в Югре 19 февраля: -8 градусов и облачно
Во вторник, 19 февраля, в Ханты-Мансийский автономный округе облачно с прояснениями. Местами небольшой, по западным районам умеренный снег, слабая изморозь. Ветер южный с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -8,-13 ºС, местами -15,-20 ºС, в северных районах -22,-27 ºС.
В Ханты-Мансийске небольшой снег, слабая изморозь. Ветер южный с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура днём составит -8,-10 ºС.
В Сургуте облачная погода и небольшой снег. Ветер южный, юго-западный, северо-западный, северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха: -15, -11 градусов.
В Нижневартовске облачная погода и снегопад. Ветер южный 1-7 метров в секунду. Температура воздуха: 17, -8 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU