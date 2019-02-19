2019-02-19T07:06:38+03:00
Общество

Погода в Югре 19 февраля: -8 градусов и облачно

Сегодня в округе небольшой снегопад
Алена Кульмухаметова
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Сегодня в Югре тепло и небольшой снегСегодня в Югре тепло и небольшой снегФото: Татьяна Коркина
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Во вторник, 19 февраля, в Ханты-Мансийский автономный округе облачно с прояснениями. Местами небольшой, по западным районам умеренный снег, слабая изморозь. Ветер южный с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -8,-13 ºС, местами -15,-20 ºС, в северных районах -22,-27 ºС.

В Ханты-Мансийске небольшой снег, слабая изморозь. Ветер южный с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура днём составит -8,-10 ºС.

В Сургуте облачная погода и небольшой снег. Ветер южный, юго-западный, северо-западный, северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха: -15, -11 градусов.

В Нижневартовске облачная погода и снегопад. Ветер южный 1-7 метров в секунду. Температура воздуха: 17, -8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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