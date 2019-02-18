«300 сургутян» просят заменить маршрутные «Газели» на комфортабельные автобусы
Дума города Сургут опубликовала результаты опроса проекта посвященного проблемам общественного транспорта.
По мнению каждого второго участника опроса, для улучшения работы общественного транспорта в Сургуте необходимо расширять существующие и строить новые автомобильные дороги (50,4 %), сдерживать рост цен на пассажирские перевозки для населения – 42,1 %, увеличивать количество автобусов на маршрутах – 41,7 %.
Кроме того, участники опроса отмечали следующее: повысить качество отбора водителей общественного транспорта: водители Газелей часто нарушает правила дорожного движения; увеличить количество автобусов на маршрутах, особенно зимой, когда на остановках вечером в мороз приходится ждать по 30 – 40 минут, уменьшить интервал движения маршруток; расширять существующие и строить новые автомобильные дороги на промзоне, расширять дороги с выделением полосы для общественного транспорта.
В городе большая загазованность, автобусы очень старые – выбрасывают черные выхлопные газы. Запретить оплачивать проезд в маршрутках при входе, так как водитель продолжает получать оплату при движении и давать сдачу пассажирам; заменить маршрутные Газели более удобным транспортом.
ИСТОЧНИК KP.RU