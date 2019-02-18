«300 сургутян» просят заменить маршрутные «Газели» на комфортабельные автобусы

СЕГОДНЯ 15:52 2019-02-18T15:52:33+03:00

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Дума города Сургут опубликовала результаты опроса проекта посвященного проблемам общественного транспорта.

По мнению каждого второго участника опроса, для улучшения работы общественного транспорта в Сургуте необходимо расширять существующие и строить новые автомобильные дороги (50,4 %), сдерживать рост цен на пассажирские перевозки для населения – 42,1 %, увеличивать количество автобусов на маршрутах – 41,7 %.

Кроме того, участники опроса отмечали следующее: повысить качество отбора водителей общественного транспорта: водители Газелей часто нарушает правила дорожного движения; увеличить количество автобусов на маршрутах, особенно зимой, когда на остановках вечером в мороз приходится ждать по 30 – 40 минут, уменьшить интервал движения маршруток; расширять существующие и строить новые автомобильные дороги на промзоне, расширять дороги с выделением полосы для общественного транспорта.

В городе большая загазованность, автобусы очень старые – выбрасывают черные выхлопные газы. Запретить оплачивать проезд в маршрутках при входе, так как водитель продолжает получать оплату при движении и давать сдачу пассажирам; заменить маршрутные Газели более удобным транспортом.

ИСТОЧНИК KP.RU