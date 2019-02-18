Жители Югры перевели четверть миллиона рублей, поверив звонку из «банка»

СЕГОДНЯ 15:36 2019-02-18T15:36:25+03:00

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Югорчане продолжают переводить крупные суммы денег мошенникам по собственной беспечности. Простой звонок в банк или знакомому мог уберечь их от злоумышленников.

Так, троим жителям Берёзовского района со страницы общего знакомого в социальной сети «Одноклассники» поступило сообщение, что в связи с юбилеем ПАО «Сбербанк» держателем карты положена выплата. Сообщив злоумышленнику номера банковской карты и трехзначные цифры на оборотной стороне карты, югорчане лишились денег с банковских карт на сумму 92 тысячи рублей.

Страница знакомого оказалось взломана.

Пенсинерка из Игрима также стала жертвой мошенников.

Женщине поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с карты пенсионерки пытались перевести деньги. В целях безопасности банковская карта была заблокирована и для того, чтобы ее разблокировать владелице карты предложили пройти к банкомату. В итоге женщина, выполнив все указания лже-сотрудника банка, лишилась более 130 тысяч рублей.

Звонок от лже-банковского работника поступил и 56-летней жительницы Нефтеюганска. Женщина сообщил все запрашиваемые злоумышленником данные, в результате чего лишилась порядка 27 тысяч рублей.

Со слов потерпевшей, о возможных видах и схемах она знает со слов родственников. Заявительница надеялась, что сама никогда не попадет в подобную ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU