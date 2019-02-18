2019-02-18T15:27:44+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске после морозов возобновили уборку снега с крыш

Работы ведутся под контролем управляющих компаний и обслуживающих организаций
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскФото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Ежедневно в Ханты-Мансийске уборка снега с крыш проводится не менее чем на 20 объектах, среди них как жилые дома, так и учреждения социального предназначения.

Как отметил заместитель главы Ханты-Мансийска, директор департамента городского хозяйства Сергей Волчков, работы по уборке снега с крыш ведутся еще с первых снегопадов зимнего периода 2018-2019 года. Однако в период сильных морозов – с начала февраля – работы были приостановлены. Сейчас они возобновились.

- Для уровня снега на крышах установлен норматив – не более 30 сантиметров. За этим строго следит государственная жилищная инспекция. Если толщина снежного покрова превышает этот лимит, ГЖИ вводит штрафные санкции. Управляющие компании знают об этом и не расслабляются, напротив очищают кровлю строго по установленному графику с соблюдением всех норм безопасности, - подчеркнул Сергей Волчков.

Несмотря на то, что управляющие организации заблаговременно предупреждают жильцов об уборке крыш от снега, и просят парковать автомобили в этот период не в непосредственной близости к дому, нередко горожане пренебрегают элементарными требованиями безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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