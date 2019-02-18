2019-02-18T15:00:18+03:00
Происшествия

В Мегионе пьяный водитель вёз пассажира с наркотиками

Автомобиль помещен на штрафстоянку
Алена Кульмухаметова
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Накануне сотрудниками дорожно-постовой службы города Мегион на 192 километре автодороги «СургутНижневартовск» был остановлен автомобиль «Рено Логан». За рулем машины был нетрезвый местный житель.

При проверке документов стражи порядка установили, что ранее задержанный уже привлекался к административной ответственности и по решению суда был лишен водительских прав.

Нетрезвый водитель вёз пассажира, в кармане куртки которого обнаружен и изъят полиэтиленовый сверток с комкообразным веществом темного цвета. Результаты химического исследования показали, что изъятое является синтетическим наркотическим средством массой 7,620 граммов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. В настоящее время для мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Также водитель привлечен к уголовной ответственности за нарушение ПДД. Автомобиль помещен на штрафстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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