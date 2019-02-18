В Ханты-Мансийске пантомимщики открыли новый сезон

СЕГОДНЯ 14:40 2019-02-18T14:40:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Первый в этом году турнир по пантомимическим играм среди учащейся и работающей молодежи, а также молодых семей города Ханты-Мансийска состоится 2 марта.

По информации организаторов, принять участие в турнире может любой желающий. Для этого нужно собрать команду из 5-ти человек и подать заявку в группе мероприятия.

Регистрация на турнир откроется 21 февраля.

По балльной системе члены жюри определят тройку лучших команд, двух участников в номинации «Лучший пантомимщик» и «Лучшая пантомимщица». Также с 2017 года приятной традицией стала дополнительная номинация – «приз симпатий жюри», а с этого года ещё и «Лучшая семья пантомимщиков», ведь в 2019 году Чемпионат по пантомимическим играм посвящен Году семьи в Югре. Получить награду сможет семья, члены которой (минимум 2 человека) будут входить в состав любой команды или создадут свою собственную семейную команду из 5-ти человек.

В течение всего игрового сезона организаторы будут вести рейтинговую таблицу. В декабре на финальном турнире определится лучшая команда 2019 года. Напомним, что в игровом сезоне 2018 года лучшей стала команда работающей молодежи «Утюги».

ИСТОЧНИК KP.RU