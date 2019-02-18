2019-02-18T14:33:37+03:00
Происшествия

В Когалыме мужчина при угоне авто попал в ДТП

В день аварии он был пьян
Алена Кульмухаметова
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Владелец автомобиля «Тойота», лёжа на больничной койке узнал сразу две неприятные новости: его авто угнали и машине нужен дорогостоящий ремонт после ДТП.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в дежурную часть полиции Когалыма поступило сообщение от очевидцев о том, что на улице Дружбы Народов водитель автомобиля «Тойота» врезался в металлический столб и, бросив машину, скрылся с места ДТП.

Полицейские установили, что за рулем автомобиля находился 43-летний местный житель. Мужчину задержали. Выяснилось, что он занимается ремонтом машин и несколько дней назад этот автомобиль ему пригнали для ремонта. В день аварии он распивал спиртные напитки у себя дома, после чего решил покататься по городу вместе со своим приятелем на чужом авто. На улице Дружбы Народов угонщик не справился с управлением и совершил наезд на металлический столб. Испугавшись ответственности, водитель и пассажир покинули место ДТП.

Хозяин автомобиля находился в это время на стационарном лечении в больнице и о произошедшем ему сообщили сотрудники полиции.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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