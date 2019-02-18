В Советском районе при пожаре в жилом доме пострадал мужчина

СЕГОДНЯ 13:59 2019-02-18T13:59:39+03:00

В посёлке Агириш произошли два пожара за выходные Фото: Татьяна Коркина

Его доставили в больницу

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Пожар в жилом доме на улице Восточная в городском поселке Агириш Советского района Ханты-Мансийского автономного округа произошёл 16 февраля. Пожарные спасли мужчину.

Как сообщает «Центроспас-Югория», в результате возгорания повреждены стены на площади 36 квадратных метров. Пострадавший 54-летний мужчина с травмами был госпитализирован в медицинское учреждение города Советский.

Днём позже, 17 февраля, спасателям вновь пришлось выезжать на пожар в этом же посёлке. На улице Таежная в Агирише загорелись одноэтажные надворные постройки (бытовка, столярка). Спасено материальных ценностей на сумму 50 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU