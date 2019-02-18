В Советском районе при пожаре в жилом доме пострадал мужчина
Его доставили в больницу
В посёлке Агириш произошли два пожара за выходныеФото: Татьяна Коркина
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Пожар в жилом доме на улице Восточная в городском поселке Агириш Советского района Ханты-Мансийского автономного округа произошёл 16 февраля. Пожарные спасли мужчину.
Как сообщает «Центроспас-Югория», в результате возгорания повреждены стены на площади 36 квадратных метров. Пострадавший 54-летний мужчина с травмами был госпитализирован в медицинское учреждение города Советский.
Днём позже, 17 февраля, спасателям вновь пришлось выезжать на пожар в этом же посёлке. На улице Таежная в Агирише загорелись одноэтажные надворные постройки (бытовка, столярка). Спасено материальных ценностей на сумму 50 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU