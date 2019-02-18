2019-02-18T13:01:59+03:00
Происшествия

На трассе «Сургут – Нижневартовск» погиб водитель пикапа

Жуткая авария случилась на мосту
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреФото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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Сегодня утром, 18 февраля, на 80 километре автодороги «СургутНижневартовск» в Сургутском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

По данным Госавтоинспекции по ХМАО-Югре, водитель автомобиля «Форд», двигаясь со стороны Нижневартовска в сторону Сургута, при спуске с моста через реку Тром-Яган на затяжном повороте не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом «Мерседес».

В результате ДТП водитель «Форда» погиб, водитель «Мерседеса» получил травмы и был доставлен в медучреждение.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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