На трассе «Сургут – Нижневартовск» погиб водитель пикапа
Сегодня утром, 18 февраля, на 80 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск» в Сургутском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.
По данным Госавтоинспекции по ХМАО-Югре, водитель автомобиля «Форд», двигаясь со стороны Нижневартовска в сторону Сургута, при спуске с моста через реку Тром-Яган на затяжном повороте не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом «Мерседес».
В результате ДТП водитель «Форда» погиб, водитель «Мерседеса» получил травмы и был доставлен в медучреждение.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU