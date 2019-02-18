2019-02-18T12:56:32+03:00
Происшествия

Гостеприимную жительницу Нягани судят за прописку двух мигрантов

Проживали иностранцы в другом месте
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыФото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Три года лишения свободы грозит югорчанке за фиктивную регистрацию двух граждан Узбекистана.

Прокуратура Нягани обвиняется местную жительницу в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина.

В июле 2018 года за вознаграждение женщина поставила на миграционный учет в своей квартире двух граждан Республики Узбекистан.

Регистрация иностранцев произведена для их легализации на территории города. При этом фактически по месту пребывания они никогда не проживали.

Противоправная деятельность злоумышленницы пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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