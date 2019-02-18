Житель Радужного подговорил подростка на преступление

СЕГОДНЯ 11:30 2019-02-18T11:30:19+03:00

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Пять с половиной лет условного срока получил житель Радужного за кражу и вовлечение подростка в преступление.

Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, мужчина признан виновным в покушении на тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище и в вовлечении несовершеннолетнего в преступную группу.

В октябре 2018 года, находясь в городе Радужный, мужчина убедил своего друга-подростка совершить кражу имущества с территории базы для продажи. Однако, выполнить планы до конца злоумышленники не смогли по независящим от них обстоятельствам.

Суд назначил виновному наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU