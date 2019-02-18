Из Нижневартовска за две недели вывезли 65 кубометров снега

СЕГОДНЯ 10:35 2019-02-18T10:35:39+03:00

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В Нижневартовске ежедневно вывозится снег. На улично-дорожной сети и в микрорайонах работает спецтехника СУ-909, управляющих и частных компаний.

С начала февраля очисткой города от осадков занимались более трех тысяч машин. Всего за первую половину месяца на снежный полигон вывезено порядка 65 кубометров снега.

Кроме того, не забывают коммунальщики и о работе по очистке крыш зданий и водосточных труб от снега и льда. Сброшенные с крыш снег и лед должны незамедлительно вывозиться.

По вопросам вывоза снега и качества уборки снега, при обнаружении сосулек, висящих на крыше дома, вартовчанам рекомендуют обращаться в ЖЭУ по месту жительства или управляющую компанию. Там же можно узнать о графиках уборки снега в микрорайонах.

ИСТОЧНИК KP.RU