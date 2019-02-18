2019-02-18T10:00:15+03:00
Общество

На «Лыжню России» в Ханты-Мансийске вышли 1800 участников

Мероприятие состоялось в Центре зимних видов спорта имени Филипенко
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта правительства ХМАО-ЮгрыФото с сайта правительства ХМАО-Югры
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В Ханты-Мансийске состоялась всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2019». В мероприятии приняла участие губернатор Югры Наталья Комарова.

В этом году «Лыжня России» стартовала по всей стране в 37 раз. В окружной столице на старт вышли порядка 1800 югорчан самых разных возрастов, это почти в два раза больше чем в прошлом году.

По данным правительства Югры, первыми состоялись спортивные забеги, а после прошел массовый забег для всех желающих, независимо от их уровня лыжной подготовки. И если в спортивных забегах участники боролись за победу, то целью массового забега было желание хорошо провести время в кругу друзей, семьи и других любителей спорта.

С показательными забегами выступили и любители гонок на ездовых собаках. По словам владелицы трех хаски, представительницы федерации ездового спорта Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Жанниковой, ее семья с нетерпением ждала этого события весь год.

Также в рамках соревнований были проведены шуточные и развлекательные конкурсы, выступления творческих коллективов, организована лотерея. Кроме того, каждый желающий мог отведать вкусной каши и горячего чая.Отметим, что в массовой лыжнйо гонке приняли участие 18 муниципалитетов Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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