Деньги, дизтопливо и инструменты стали добычей югорских воришек в минувшие выходные

СЕГОДНЯ 09:50 2019-02-18T09:50:00+03:00

За сутки в округе раскрыты 8 краж

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Полицейские Югры в минувшие сутки раскрыли 17 ранее зарегистрированных преступлений, из них: разбой, одно преступление сферы незаконного оборота наркотиков, 8 краж и 3 факта мошенничества.

Так, в Советском районе раскрыта кража денег. 54-летний мужчина похитил у 52-летнего заявителя 6500 рублей. Стражи поярдка установили, что ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за кражу.

В Пыть-Яхе сотрудниками полиции задержаны 20 и 18-летние подозреваемые в краже дизельного топлива и набора инструментов стоимостью 12 000 рублей.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела. Злоумышленники находятся под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU