2019-02-18T09:40:06+03:00
Общество

Жителям Ханты-Мансийска общественники советуют внимательно читать этикетки на молочных продуктах

Чаще всех закон нарушают омские производители
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации по ХМАО-ЮгреФото с сайта администрации по ХМАО-Югре
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Общественники Ханты-Мансийска провели проверку магазинов на наличие надлежащей маркировки у продукции, имеющей вместо натуральных молочных жиров растительные аналоги.

Как сообщила председатель общественного совета проекта «Народный контроль» Любовь Кондрашова, 15 июля минувшего года Таможенный союз ввел новшества в маркировке продукции с заменителями молочного жира. Производителям было дано 180 дней на то, чтобы внести соответствующие изменения в этикетки продуктов. С середины января уже все продукты с заменителями должны быть помечены.

За три дня общественники проверили около магазинов. Отмечено, что продукция с отсутствующей маркировкой встречалась не часто. Как правило, это были плавленые сыры и творожные сырки. Причем, многих удивил тот факт, что большинство выявленной продукции, имеющей нарушения произведено в Омской области.

Кстати, в ближайшее время изменяются правила продажи натуральных и тех молочных продуктов, где имеются растительные заменители. С июля текущего года они будут стоять как минимум на разных полках, как максимум - в отдельных охлаждающих шкафах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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