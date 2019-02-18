Новый городской каток открыт в Лянторе

СЕГОДНЯ 08:59 2019-02-18T08:59:28+03:00

Фото из группы "Глава в районе/ Андрей Трубецкой" в соцсети ВКонтакте

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Городской крытый каток «Энергия» торжественно открыли в Лянторе. Предполагается, что каток будет использован и летом.

По информации «Вестника», каток предназначен для широкого круга любителей фигурного катания, семейного времяпрепровождения.

В нём расположат оборудование и инвентарь для занятия другими видами спорта, например, скалодром для любителей скалолазания и стол для пинг-понга. Площадка катка после асфальтирования будет укрыта резиновым покрытием. Здесь смогут расположиться и футболисты, и легкоатлеты, и спортсмены по пожарно-прикладному спорту.

Отметим, что Лянтор получил универсальное место для проведения самых разных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU