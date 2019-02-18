2019-02-18T08:52:38+03:00
Общество

Житель Югры получил условный срок за требование взятки в 20 миллионов при положительном решении в госзакупках

Он убедил фирму, что может повлиять на конкурс
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта СУ СК на транспорте УрФОФото с сайта СУ СК на транспорте УрФО
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В Сургуте при передаче части денег сотрудниками федеральной службы безопасности Тюменской области был задержан 34-летний житель Югры. Мужчина признан виновным покушении на мошенничество в особо крупном размере.

По информации следственного комитета Югры, житель ХМАО – Югры в ноябре 2017 года, будучи осведомленным об участии коммерческой организации в конкурсах на выполнение строительно-монтажных работ по тендерным предложениям предприятия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, обманул руководство фирмы, участвующей в конкурсе, возможности повлиять им на результаты конкурса. Югорчанин обещал также покровительство при выполнении работ. За свои «услуги» мужчина попросил 10% от цены контракта, т.е. более 20 миллионов рублей.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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