Житель Югры получил условный срок за требование взятки в 20 миллионов при положительном решении в госзакупках
В Сургуте при передаче части денег сотрудниками федеральной службы безопасности Тюменской области был задержан 34-летний житель Югры. Мужчина признан виновным покушении на мошенничество в особо крупном размере.
По информации следственного комитета Югры, житель ХМАО – Югры в ноябре 2017 года, будучи осведомленным об участии коммерческой организации в конкурсах на выполнение строительно-монтажных работ по тендерным предложениям предприятия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, обманул руководство фирмы, участвующей в конкурсе, возможности повлиять им на результаты конкурса. Югорчанин обещал также покровительство при выполнении работ. За свои «услуги» мужчина попросил 10% от цены контракта, т.е. более 20 миллионов рублей.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно.
ИСТОЧНИК KP.RU