В минувшие выходные в Югре в 9 ДТП пострадали 12 человек. Двое погибли
Смертельное ДТП произошло 16 февраля в 09:50 на 695 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» Нефтеюганского района. Погибли два человека.
По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, столкнулись «Киа Рио» и «КамАЗ».
В результате ДТП водитель Киа и его пассажирка скончались от полученных телесных повреждений.
С 15 по 17 февраля на территории округа зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 12 получили травмы, в том числе 2 несовершеннолетних. Задержано 33 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 28 – за отказ от медицинского освидетельствования и 10 – за повторное управление с признаками опьянения. 68 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU