В минувшие выходные в Югре в 9 ДТП пострадали 12 человек. Двое погибли

СЕГОДНЯ 08:25 2019-02-18T08:25:26+03:00

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Смертельное ДТП произошло 16 февраля в 09:50 на 695 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» Нефтеюганского района. Погибли два человека.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, столкнулись «Киа Рио» и «КамАЗ».

В результате ДТП водитель Киа и его пассажирка скончались от полученных телесных повреждений.

С 15 по 17 февраля на территории округа зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 12 получили травмы, в том числе 2 несовершеннолетних. Задержано 33 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 28 – за отказ от медицинского освидетельствования и 10 – за повторное управление с признаками опьянения. 68 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU