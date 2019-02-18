В Сургуте парень выкрал из магазина алкоголь на 2 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 07:58 2019-02-18T07:58:13+03:00

Молодой человек ранее был судим за аналогичное преступление

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На повторное преступление решился 18-летний житель Сургута. Парень совершил кражу из магазина.

По информации пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре, в отношении сургутянина возбуждено уголовное дело за совершенную кражу. Находясь в продуктовом магазине. Молодой человек похитил алкогольную продукцию стоимостью 2000 рублей. Ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Похитителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 117 преступлений, раскрыто 87, из них: 4 случая мошенничества, 5 угонов, 20 краж и 18 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU