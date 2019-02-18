2019-02-18T07:38:43+03:00
Общество

Угонщика самолёта из Сургута проверять на вменяемость

Мужчина находится под стражей
Алена Кульмухаметова
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Житель села Угут Сургутского района Павел Шаповалов, которого обвиняют в угоне самолета, будет этапирован в Екатеринбург для прохождения психолого-психиатрической экспертизы

Как сообщает следственный комитет УрФО на транспорте, в данный момент Павел Шаповалов находится в СИЗО Нижневартовска. По решению суда, он до 22 марта за попытку угнать самолёт «Аэрофлота», выполнявшего рейс «СургутМосква» находится под арестом.

Напомним, 22 января Павел Шаповалов, находясь в салоне самолета рейсом «Сургут- Москву» потребовал от экипажа сменить курс на Афганистан. В итоге, под предлогом необходимой дозаправки, «боинг» посадили в Ханты-Мансийске. Несостоявшегося угонщика задержали. На земле житель Угута не смог следователям объяснить причину своего поступка.

Ситуация с дебоширом дошла и до губернатора ХМАО-Югры Натальи Комаровой. Глава региона провела экстренное заседание оперативного штаба, участниками которого стали руководители СК РФ по ХМАО-Югре, Росгвардии, ФСБ, МВД, заместители главы региона и уполномоченный по правам человека в округе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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