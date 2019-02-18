Погода в Югре 18 февраля: -14 градусов и небольшой снег

СЕГОДНЯ 07:15 2019-02-18T07:15:23+03:00

В Югре сегодня теплый день Фото: Татьяна Коркина

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В понедельник 18 февраля в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Небольшой снег. Местами изморозь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём -6,-11 ºС, местами -16,-21 ºС.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём -8,-10 ºС.

В Сургуте облачно и небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха: -18, -14 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, небольшой снег. Ветер южный 1-4 метров в секунду. Температура воздуха: -16, -14 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU