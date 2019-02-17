Ледовые переправы Югры работают в штатном режиме

СЕГОДНЯ 18:21 2019-02-17T18:21:18+03:00

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Все переправы в Ханты-Мансийском автономном округе работают в штатном режиме. Напомним, для межмуниципального сообщения и нужд организаций на территории округа открыто 89 ледовых переправ.

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, с учетом результатов ежедневных замеров толщины льда для всех межмуниципальных переправ установлена допустимая нагрузка до 30 тонн.

С начала года происшествий на официальных переправах не зарегистрировано. Обслуживающими организациями ежедневно обеспечивается работоспособность переправ и очистка ледового полотна.

- На сегодняшний день открыты все запланированные к эксплуатации переправы: 52 межмуниципальных и 37 технологических, - прокомментировал ситуацию заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах Руслан Галимов. – Толщина льда на переправах сегодня от 65 до 150 сантиметров, при этом для безопасного проезда 30-тонной техники требуется минимум 55 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU