В Ханты-Мансийске состоялась массовая лыжная гонка

СЕГОДНЯ 17:01 2019-02-17T17:02:16+03:00

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Сегодня, 17 февраля, в Ханты-Мансийске в Центрн зимних видов спорта имени Филипенко состоялась Всероссийская массовая гонка «Лыжная России — 2019».

Напомним, ранее спортивный праздник пришлось провести позже планируемой даты из-за низкой температуры воздуха.

Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"

Как сообщает «ЮграМегаСпорт», первыми состоялись спортивные забеги, а после прошел массовый забег для всех желающих, независимо от их уровня лыжной подготовки. И если в спортивных забегах участники боролись за победу, то целью массового забега было желание хорошо провести время в кругу друзей, семьи и других любителей спорта.

- Сегодня я впервые встал на лыжи на югорской земле, — рассказал директор департамента физической культуры и спорта Сергей Артамонов. — Я уверен, что нам необходимо на собственном примере доказывать, что Югра является территорией спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU