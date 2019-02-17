Спасатели отговорили сургутянина от прыжка с 15 этажа

СЕГОДНЯ 15:39 2019-02-17T15:39:48+03:00

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Жителя Сургута на балконе 15 этажа многоэтажного дома №32 по улице Крылова заметили очевидцы и позвонили по экстренному номеру телефона.

Как сообщает ugra-news.ru , мужчина на балконе кричал, размахивая при этом большой зеленой тканью. Очевидцы вызвали полицию. На место происшествия прибыли два патрульных экипажа и реанимация.

Прибывшие на место полицейские задержали неадекватного мужчину в квартире, вывели из подъезда в наручниках и передали медикам. При этом задержанный оказывал сопротивление, вырывался и громко кричал.

По информации мужчина вёл себя крайне неадекватно, вероятнее всего он находился в состоянии наркотического опьянения. Молодого человека доставили в психоневрологический диспансер.

ИСТОЧНИК KP.RU