Два концессионных соглашения подписаны Нижневартовском на инвестиционном форуме в Сочи

СЕГОДНЯ 13:46 2019-02-17T13:46:09+03:00

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В главный медиацентр Олимпийского парка Сочи приехали более трёх тысяч участников из России и стран зарубежья. Делегацию Югры возглавила губернатор Наталья Комарова. В составе также заместители главы региона, руководитель Нижневартовска Василий Тихонов, глава города Сургута, представители бизнеса, руководители организаций развития инвестиций.

Главной темой форума стала реализация Национальных проектов. Задачи стоят амбициозные, и для их выполнения будет необходимо объединение усилий государства и бизнеса.

Нижневартовск для решения социально значимых вопросов намерен привлекать и внебюджетные источники. Так, например, две школы в городе впервые за всю историю будут строить за счёт средств инвесторов. Сразу два концессионных соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объектов образования подписаны на полях инвестиционного форума в Сочи. В церемонии подписания участвовал глава города Василий Тихонов. Наш город наряду с Ханты-Мансийском, Сургутским районом и Сургутом в подписании подобных документов стали пионерами в России.

- Учитывая динамику появления новых микрорайонов, развитие дорожного сообщения, необходимо позаботиться о развитии инфраструктуры за улицей Ханты-Мансийской. С учётом пожеланий наших жителей принято решение возвести одну школу в 25 микрорайоне, ещё одну - в 9-а, в центральной части города. За счёт ввода домов рядом с Рябиновым бульваром увеличилось количество жителей. В основном это молодые семьи. Необходимо чтобы в данном районе была школа, - отметил Василий Тихонов.

Кроме того, в 2019 году Нижневартовск приступает к реализации Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», по которому Нижневартовская агломерация должна получить более 3 млрд рублей на строительство, ремонт дорог и другие мероприятия по модернизации улично-дорожной сети. Это результат работы властей города. Благодаря большой подготовительной работе и проведённому мониторингу департаментом ЖКХ администрации города наш муниципалитет стал одним из немногих в России кому удалось попасть в Национальный проект.

ИСТОЧНИК KP.RU