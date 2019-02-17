Выпускников 9-х классов Югры проверили навыки владения устной речью
В Ханты-Мансийском автономном округе на прошлой неделе состоялось устное собеседование по русскому языку.
Как сообщили в департаменте образования ХМАО-Югры, на итоговом собеседовании по русскому языку школьники выполнили четыре задания: прочли вслух текст, пересказали его с привлечением дополнительной информации, составили монолог и диалог с экзаменатором-собеседником.
Те, кто получил «незачет» или по уважительным причинам не сдавал экзамен, смогут пройти его в дополнительные дни — 13 марта и 6 мая.
Собеседование введено в этом учебном году как условие допуска к ГИА-9.
Отметим, что 95, 5 % выпускников сдали успешно прошедшее собеседование.
ИСТОЧНИК KP.RU