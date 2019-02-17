Выпускников 9-х классов Югры проверили навыки владения устной речью

СЕГОДНЯ 08:54 2019-02-17T08:54:45+03:00

Почти все выпускники успешно прошли собеседование Фото: Татьяна Коркина

Дополнительные дни сдачи назначены на 13 марта и 6 мая

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В Ханты-Мансийском автономном округе на прошлой неделе состоялось устное собеседование по русскому языку.

Как сообщили в департаменте образования ХМАО-Югры, на итоговом собеседовании по русскому языку школьники выполнили четыре задания: прочли вслух текст, пересказали его с привлечением дополнительной информации, составили монолог и диалог с экзаменатором-собеседником.

Те, кто получил «незачет» или по уважительным причинам не сдавал экзамен, смогут пройти его в дополнительные дни — 13 марта и 6 мая.

Собеседование введено в этом учебном году как условие допуска к ГИА-9.

Отметим, что 95, 5 % выпускников сдали успешно прошедшее собеседование.

ИСТОЧНИК KP.RU