2019-02-17T06:55:31+03:00
Общество

Погода в Югре 17 февраля: -10 градусов и небольшой снег

День будет пасмурным
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Югре сегодня облачно и снежноВ Югре сегодня облачно и снежноФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В воскресенье 17 февраля в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -8,-13 ºС, местами -16,-21 ºС.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -10,-12 ºС.

В Сургуте облачная погода и небольшой снег. Ветер юго-восточный, южный 2-6 метров в секунду. Температура воздуха: -14, - 11 градусов.

В Нижневартовске облачно и сильный снегопад. Ветер юго-восточный, юго-западный, южный 2-8 метров в секунду. Температура воздуха: -15, -10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Выпускников 9-х классов Югры проверили навыки владения устной речью
В Нефтеюганском районе в ДТП с участием «Киа» и «КамАЗа» погибли два человека
Сургутские родители возмущены отменой карантина в школах
Ревнивец из Сургута получил 9 лет «строгача» за убийство мужчины в ТЦ «Аура»
В Югре прошли митинги, посвящённые 30-летию со Дня вывода Советских войск из Республики Афганистан
В ХМАО от гриппа за неделю умерли три пациента
В Лангепасе директор получил штраф за приём на работу бывшего госслужащего
Правительство поможет предпринимателям Югры развить семейный бизнес
Сургутянка оставила больную пенсионерку из Ханты-Мансийска без средств к существованию
В Нижневартовском районе появится уникальный культурно-образовательный комплекс
Югорчан предпенсионного возраста будут переобучать
Два года колонии грозит нетрезвому водителю из Нижневартовска
«Год последнего балка» объявлен в ряде муниципалитетов Югры
На зимниках Кондинского района госавтоинспекторы усилят контроль
Новый железнодорожный вокзал в Нягани откроют в 2021 году
Житель Приобья перевёл 6 тысяч рублей на алкоголь знакомому, который их не просил
Боевую гранату, патроны и наркотики изъяли у жителя Нижневартовска
Первый форум молодежных советов города состоялся в Когалыме
Вартовчанин вынес из магазина без оплаты кофе, шоколад и дезодорант на 3 тысячи рублей
В Югре «СоСеДИ» будут искать нянь детям
Кондинец ночью с чужой веранды похитил два мешка рыбы
Бабушка из Нижневартовска при нормах сдачи ГТО произвела фурор
В Сургуте за смерть пешехода судят водителя самосвала
В торговом центре«Аура» в Сургуте прошла социальная акция «Защитим себя от гриппа»
В Когалыме 17 февраля состоится «Лыжня России-2019»
В Югре полиция составила ТОП-7 преступлений, совершённых во имя любви