Погода в Югре 17 февраля: -10 градусов и небольшой снег

СЕГОДНЯ 06:55 2019-02-17T06:55:31+03:00

В Югре сегодня облачно и снежно Фото: Татьяна Коркина

День будет пасмурным

Изменить размер текста: A A

В воскресенье 17 февраля в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -8,-13 ºС, местами -16,-21 ºС.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -10,-12 ºС.

В Сургуте облачная погода и небольшой снег. Ветер юго-восточный, южный 2-6 метров в секунду. Температура воздуха: -14, - 11 градусов.

В Нижневартовске облачно и сильный снегопад. Ветер юго-восточный, юго-западный, южный 2-8 метров в секунду. Температура воздуха: -15, -10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU