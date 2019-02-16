В Нефтеюганском районе в ДТП с участием «Киа» и «КамАЗа» погибли два человека

СЕГОДНЯ 16:36 2019-02-16T16:36:34+03:00

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Сегодня утром, 16 февраля, трасса в Нефтеюганском районе унесла жизнь двух человек.

Как сообщает Госавтоиснпекция ХМАО-Югры, около 10 часов утра в Нефтеюганском районе на 690 километре автодороги Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека.

По предварительной информации, водитель автомобиля "Киа" выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В результате лобового столкновения с "КамАЗом" погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.

Трасса на время работы экстренных служб не была перекрыта. Заметим, что дорога в Нефтеюганском районе часто фигурирует в печальных сводках ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU