В Нефтеюганском районе в ДТП с участием «Киа» и «КамАЗа» погибли два человека
Сегодня утром, 16 февраля, трасса в Нефтеюганском районе унесла жизнь двух человек.
Как сообщает Госавтоиснпекция ХМАО-Югры, около 10 часов утра в Нефтеюганском районе на 690 километре автодороги Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека.
По предварительной информации, водитель автомобиля "Киа" выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В результате лобового столкновения с "КамАЗом" погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.
Трасса на время работы экстренных служб не была перекрыта. Заметим, что дорога в Нефтеюганском районе часто фигурирует в печальных сводках ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU