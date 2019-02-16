2019-02-16T12:32:11+03:00
Общество

Сургутские родители возмущены отменой карантина в школах

Ранее горожане были недовольны его введением
Алена Кульмухаметова
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Фото из открытых источниковФото из открытых источников
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Все школьники Сургута с понедельника, 18 февраля, сядут за парты. Карантин официально снят. При этом спортивные и другие секции работать не будут. Об этом заявил глава города Сургут Вадим Шувалов на своей странице ВКонтакте.

«Даже не знаю, обрадуются ли этой новости наши юные горожане, но карантин в школах Сургута отменяется с понедельника! Обратите внимание, что спортивные секции, ДШИ и другие учреждения дополнительного образования работать не будут, ждут особого распоряжения. Также остаётся в силе запрет на массовые детские мероприятия в закрытых помещениях.

Врачи зафиксировали небольшое снижение заболеваемости в Сургуте в целом — на 1,87%. Но пока детей до 14 лет в общем количестве обращающихся к медикам за помощью с симптомами ОРВИ и гриппа, больше половины — 57,7%» - говорится в его посте.

Нужно отметить, что эта новость вовсе не обрадовала родителей школьников. Под новостью появились несколько десятков негативных комментариев.

«Это просто жесть, детей до 14 лет более половины болеют, а карантин отменяют?! Департамент образования! Вы там в себе вообще?! Дети всё несут из школы в дом, и вся семья лежит болеет!! Маски ни один ребенок не надевает в школе, хотя, масочный режим... Я просто в шоке!» - пишет сургутянка. Её поддерживают десятки родителей, уверяя, что дети болеют.

При этом не все согласны с тем, чтобы карантин был продлён.

«Отменили карантин, так как до этого много родителей возмущались, что дети три недели дома сидят, и родители не в состоянии давать им школьную программу», «Правильно, что отменили. Пусть учатся, а то все по торговым центрам бродят» - пишут сургутяне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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